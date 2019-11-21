مدير عام وكالة الطاقة الذرية: إيران تجاوزت في تخصيب اليورانيوم

قال المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كرونيل فيروتا، إنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة بتجاوزات إيران في مجال الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم، ولم نتلق المزيد من المعلومات من الجانب الإيراني، وسيتم بحث هذا الأمر تفصيلا الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الوكالة تحث إيران على الالتزام بالتعاون المشترك.



وأكد فيروتا - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا - أن الوكالة تولي ملف إيران اهتماما كبيرا، وهناك جدول زمني يضمن تحقيق تقدم في الضمانات والامتثال لدعوات التعاون والتنسيق مع مجلس محافظي الوكالة، وأنهم يركزون على بذل أقصى جهد لتحقيق السلامة النووية، وسوف يستمرون في العمل مع إيران حتى يتم التأكد من تنفيذ كافة الالتزامات .



وأوضح أن دور الوكالة تقني وفني يركز على التطور في تنفيذ الالتزامات، وسوف تستمر في أعمال المتابعة والمراقبة.



وحول لقاء الأسبوع المقبل في إيران، أوضح فيروتا، أن اللقاء سوف يضم فريق خبراء الوكالة، ومهمتهم هي الوصول إلى الحقائق وإيضاحها وعرضها على مجلس المحافظين، مؤكدا الحاجة دوما لمزيد من الإيضاحات من الجانب الإيراني.



وقال فيروتا، إن الأولوية للأمان النووي، وفي المؤتمر العام في ديسمبر المقبل سوف نعرض التطور في جهود استخدام الطاقة النووية في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وفي بحث تحديات تغير المناخ، لافتا إلى أن مؤتمر أكتوبر الماضي بشأن المناخ حث علي زيادة جهود خفض انبعاثات الكربون.