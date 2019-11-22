بعد نفاد تذاكره بـ القاهرة السينمائى.. معلومات عن فيلم الأيرلندي وموعد عرضه

حالة من الإقبال الجماهيرى شهدها فيلم الأيرلندي، مع فتح باب الحجز للجمهور صباح أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، وتمكن العمل من رفع لافتة كامل العدد، خاصة وأن العرض كان مجانًا، وهو ما جعل التذاكر تنفد فى ساعات معدودة.



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي الحاصل على جائزة أوسكار.



2- تدور أحداثه حول زعيم المافيا فرانك شيران، المعروف بلقب الأيرلندى، والذى تحول من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية أثناء خدمته فى إيطاليا، إلى قاتل مأجور محترف، مثلما يظهر خلال الأحداث التي تبرز هذا التغير فى شخصيته أثناء التحقيق معه فى اختفاء زعيم نقابة العمال الأمريكى جيمى هوفا.



3- بلغت ميزانية العمل 125 مليون دولار أمريكي.



4- العمل تم عرضه قبل ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 من مهرجان نيويورك السينمائى.



5- من المقرر طرحه على شبكة نيتفلكس يوم ـ27 من نوفمبر.