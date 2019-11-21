تامر حسني يعد الجمهور بمفاجآت في حفلته غدا.. اعرف التفاصيل

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" يعد فيه جمهوره بمفاجآت كثيرة في حفلته غدا الجمعة بالجامعة الأمريكية لم يكشف تفاصيلها.



وقال تامر حسني من خلال الفيديو: "مستنيكو انشالله بكرا في الجامعة الامريكية وهيكون في مفاجآت هتعجبكوا".



وينتظر "تامر" الآن عرض فيلمه الفلوس المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن آخر البومات تامر حسني البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه عام 2018.