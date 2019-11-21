انطلاق برنامج الملعب مع شلتوت الليلة.. ومفاجآت بالجملة في الحلقة الأولى

ينطلق مساء اليوم الخميس برنامج الملعب مع شلتوت، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامى عصام شلتوت، على قناة الحدث بداية من الساعة الثانية عشرة صباحًا بعد منتصف الليل.



يشرف علي البرنامج الكاتب الصحفي جمال العاصي، ويترأس التحرير الكاتب الصحفي إسلام صادق وفريق الإعداد يضم ياسر صادق وعادل عقل مصطفى نوير ومحمد عراقي وعمرو جاب الله ومحمود يحيي.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة الأولي العديد من المفاجآت، ويحل اسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق وطارق مصطفي مدرب الفراعنة الحالي ضيوفا علي الحلقة الأولى في البرنامج، بينما يتم الكشف عن عدد من الكواليس والأخبار الحصرية طوال مدة الحلقة، إضافة لمناقشة عدد من الملفات الرياضية الهامة والتي تسيطر علي الساحة الرياضية في مصر.