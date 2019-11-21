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فن

خالد النبوي ينشر صورة جديدة من كواليس ممالك النار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:24 م
خالد النبوى وكندا
خالد النبوى وكندا حنا
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محمد بدران
نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" من كواليس مسلسل "ممالك النار".

وظهر خالد النبوى في الصورة برفقة الفنانة السورية كندا حنا، التي تجسد شخصية نلباى في المسلسل وعلق قائلًا: "طوماي ونلباي ممالك النار".

وبدأ عرض مسلسل "ممالك النار" يوم 17 نوفمبر الجارى، وهو العمل الأضخم إنتاجا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار وتم تصوير أحداثه بالكامل فى تونس.

"ممالك النار" من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.
خالد النبوي ينشر صورة جديدة من كواليس ممالك النار
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