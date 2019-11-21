عبد الرحمن أبو زهرة: تاريخي الفني يمتد لأكثر من نصف قرن.. فيديو

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن تاريخه الفني يبدأ منذ 1959 كمحترف في عالم الفن، مضيفا: "مسيرتي الفنية تمتد لأكثر من نصف قرن".
وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "استعرضت حياتي الفنية ووجدت أنها أكثر من نصف قرن، ولو قلت كم عدد سنوات مسيرتى الفنية لأقول لبثت يوما أو بعض يوم".
وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "أثناء تواجدي في المدرسة كنت الأخف ظلا في الهزار مع الطلاب وكنت أقوم بتقليد المدرسين أمام الطلاب وكانوا يضحكون على تمثيلي".
وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يقدمون عروض مسرحية ومسابقات في المدارس، وطلب مني أحد خريجي المعهد العالي الإنضمام إلى فريق التمثيل ولكنني كنت خجولا جدا بطبيعتي".
وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "استعرضت حياتي الفنية ووجدت أنها أكثر من نصف قرن، ولو قلت كم عدد سنوات مسيرتى الفنية لأقول لبثت يوما أو بعض يوم".
وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "أثناء تواجدي في المدرسة كنت الأخف ظلا في الهزار مع الطلاب وكنت أقوم بتقليد المدرسين أمام الطلاب وكانوا يضحكون على تمثيلي".
وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يقدمون عروض مسرحية ومسابقات في المدارس، وطلب مني أحد خريجي المعهد العالي الإنضمام إلى فريق التمثيل ولكنني كنت خجولا جدا بطبيعتي".