عبد الرحمن أبو زهرة: تاريخي الفني يمتد لأكثر من نصف قرن.. فيديو

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن تاريخه الفني يبدأ منذ 1959 كمحترف في عالم الفن، مضيفا: "مسيرتي الفنية تمتد لأكثر من نصف قرن".



وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "استعرضت حياتي الفنية ووجدت أنها أكثر من نصف قرن، ولو قلت كم عدد سنوات مسيرتى الفنية لأقول لبثت يوما أو بعض يوم".



وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "أثناء تواجدي في المدرسة كنت الأخف ظلا في الهزار مع الطلاب وكنت أقوم بتقليد المدرسين أمام الطلاب وكانوا يضحكون على تمثيلي".



وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يقدمون عروض مسرحية ومسابقات في المدارس، وطلب مني أحد خريجي المعهد العالي الإنضمام إلى فريق التمثيل ولكنني كنت خجولا جدا بطبيعتي".

