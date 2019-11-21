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عبد الرحمن أبو زهرة: تاريخي الفني يمتد لأكثر من نصف قرن.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:37 م
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
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هاني حسين
قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن تاريخه الفني يبدأ منذ 1959 كمحترف في عالم الفن، مضيفا: "مسيرتي الفنية تمتد لأكثر من نصف قرن".

وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "استعرضت حياتي الفنية ووجدت أنها أكثر من نصف قرن، ولو قلت كم عدد سنوات مسيرتى الفنية لأقول لبثت يوما أو بعض يوم".

وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "أثناء تواجدي في المدرسة كنت الأخف ظلا في الهزار مع الطلاب وكنت أقوم بتقليد المدرسين أمام الطلاب وكانوا يضحكون على تمثيلي".

وتابع عبد الرحمن أبو زهرة: "خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يقدمون عروض مسرحية ومسابقات في المدارس، وطلب مني أحد خريجي المعهد العالي الإنضمام إلى فريق التمثيل ولكنني كنت خجولا جدا بطبيعتي".
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