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رياضة

سفير اليابان يهنئ المنتخب الأولمبي لتأهله لأولمبياد طوكيو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:10 م
نوكي
نوكي
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محمود نوفل
أكد ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، ان المباراة التي جمعت بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا في نصف النهائي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة تميزت بالروعة والإثارة حيث تمكن خلالها المنتخب الأولمبي المصري من الفوز وحجز بذلك بطاقة الصعود والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح نوكي في تصريحات له قائلا : وبما أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في مصر، لذلك فنحن في غاية السعادة بمشاركة المنتخب الوطني المصري تحت 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام باليابان.

كما أعرب نوكي عن تمنياته أن نتمكن من مشاهدة مباراة لكرة القدم بين المنتخبين المصري والياباني خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وقال نوكي : 8 أشهر فقط تفصلنا على انطلاق الأولمبياد، وسيتحدد بالتدريج خلال الفترة القادمة الكثير من اللاعبين الذين سيمثلون بلادهم في المنافسات المختلفة لتلك الأولمبياد.

وأضاف : ومن جانبنا، لا يسعنا هنا إلا أن نتقدم بالدعم والتشجيع حتى يتمكن العديد من اللاعبين المصريين من التأهل والمشاركة في الأولمبياد والقيام بدورٍ نشط خلالها.

وأتم تصريحاته قائلا : وبهذه المناسبة، أتمنى أن يأتي الكثير من المشجعين والزائرين المصريين أيضًا لزيارة اليابان.
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