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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم تطوير قطاع الغزل والنسيج حتى الآن

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
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حسن رضوان
أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن أسباب تأخر تطوير القطاعات الصناعية مثل الغزل والنسيج حتى الآن.

وقال " السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصانع الغزل والنسيج تشهد خسائر فادحة، بالاضافة إلى المصانع التي تم إغلاقها في السابق، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة بتكليف الحكومة بمواصلة عملية التطوير.

وأوضح النائب، أن بعد تكليفات الرئيس والخسائر التي يشهدها هذا القطاع الا أن الحكومة لم تقوم بتطوير هذه المصانع وتحديثها برغم أن هذه المصانع كانت من أفضل المجالات الصناعية التي تحقق عوائد اقتصادية عديدة للاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه سيقوم بتقديم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهة إلى وزير قطاع الأعمال العام لتوضيح أسباب تأخر تطوير القطاع حتى الآن.
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