ربة منزل وأفتخر.. مبادرة لتمكين الأم المصرية.. ومؤسستها: محتاجة دعم من جميع الجهات

تفرغت بعد الزواج لرعاية زوجها وبناتها لفترة من الوقت، ثم شعرت بالمسئولية تجاه نفسها، فحاولت أن تكسر وتيرة الحياة، واتجهت للبحث عن العمل أو الحصول على كورس لتطوير ذاتها، "الفكرة جتلي من سنة ونصف لما قررت أخد كورس ومعرفتش احصل عليه بسبب اني ربة منزل وعشان سني"، شعرت بخيبة الأمل ووصفت الموقف بـ"الإقصاء"، ثم بدأت تتخذ الخطوات نحو إطلاق مبادرة لدعم ربات البيوت.



قالت حنان مبروك مؤسسة مبادرة "ربة منزل وأفتخر" لـ"صدى البلد"، إن المبادرة تستهدف في الأساس السيدات المتعلمات دون أن تمتهن عملا بعد التخرج ولُقبت بـ "ربة منزل"، والأمهات اللاتي يواجهون صعوبات في تربية أبنائهم دون معرفة الحلول، وكل سيدة تشعر بأن ليس لها وجود، ليكون هدف المبادرة تغيير نظرة المجتمع لربات البيوت باعتبارهن "عالة".



"الأمهات بتتنمر على بعض".. بتلك العبارة وضحت مؤسسة المبادرة أبرز المشكلات التي لمستها منذ بداية طرح المبادرة ومناقشة السيدات، مؤكدة أهمية تأهيل الأمهات نفسيًا قبل علميًا، وتابعت بالحديث عن المشكلات النفسية المنغمسة في ربات البيوت، أنهن يريدن تحقيق أحلامهن من خلال إجبار أولادهن على الالتحاق بكليات القمة فقط على اعتبارها للمتفوقين، وإجبار الفتيات على الزواج من الرجل الذي تراه الأم مناسبًا فقط دون جدال من الفتاة، "ربة المنزل عندها مشكلات كتير نفسية محتاجة تتصلح، ومحتاجة يكون عندها وعدي عشان تقدر تتعامل مع أولادها وزوجها" هكذا وضحت بنت الأسكندرية لـ"صدى البلد".



وأكدت "حنان" أهمية الاهتمام لربات المنزل من قِبل الدولة، وعدم تهميشها لمجرد أنها لا تعمل في إحدى المؤسسات، وتطالب بضرورة إنشاء نقابة لربات البيوت لبحث مشاكلهن والنظر فيها وتوفير حق مادي، وتوفير أماكن لتدربيهن لتطوير ذاتهن، بتفعيل دورهن في المجتمع وتمثيلهن بمجلس الشعب، وفتح الفصول بالمدارس بعد الظهر لتعليم الأميين منهن، كما تحتاج دعم مجلس القومي للمرأة ودعم مادي للقدرة على الوصول للمناطق البعيدة.



لم تحلم بنت عروس البحر المتوسط بتحقيق هذه المطالب فقط، وإنما تريد أن تعمل على توعية الزوجات والأمهات والفتيات في مقتبل العمر، كيفية التعامل مع الزوج وشريك الحياة، للحد من نسبة الطلاق المرتفعة.



أخذت صاحبة مبادرة ربة منزل وافتخر خطوات عديدة نحو المجتمع فنظمت عدة ندوات في المدارس والنوادي والمراكز الاستكشافية والقصور الثقافية، لمناقشة مبادرتها مع الكثير من السيدات وأولياء الأمور.



لم تكن حنان تعمل لتقدم المبادرة بمفردها فمعها الكثير من المتطوعين للتعامل مع ربات البيوت من خلال المحاضرات، ومن أبرز المتطوعين ياسمين علام المعالج بالطاقة الحيوية، هدى الوازن استشاري أسري، مروة النجار أخصائي معالج نفسي.



وتستطرد عبير مازن ربة منزل حاولت تواجه الحياة بعد سن الأربعين والاعتماد على ذاتها لتوفير رزق لأولادها، لكنها لم تستطع، وفي خلال تلك الفترة وجدت مبادرة "ربة منزل وافتخر" وتواصلت مع حنان مبرك صاحبة المبادرة لفتح آفاق جديدة.



وناشدت "عبير" جميع المؤسسات الداعمة للمرأة ولا سيما بعد سن الـ40 و الـ50، أن توفر جلسات دعم نفسي للسيدات التي تعاني في حياتها، ومرحلة بعد الطلاق التي تتسبب في تدمير نفسية الأم وأولادها، وتوفير رحلات اقتصادية للترفيه عنهم.



وفي سياق متصل، قالت شيماء محمد مسئولة عن جانب التوعية في المبادرة للسيدات غير المتعلمة في القرى والأماكن النائية، "المبادرة في كل ايفنت بحس انها بتوصل للناس أكثر" هكذا أوضحت لـ"صدى البلد".



وتروي شيماء أنها أصبحت عضوا بالمبادرة من خلال احتياجها بتقديم المساعدة بالمجتمع، بعد معاناتها مع مرض السرطان، وتجربتها في المبادرة غيرت نظرتها للحياة والتعامل مع بناتها.



حققت المبادرة العديد من الإنجازات ومنها توعية الكثير من سيدات ربات المنزل واللاتي أخذن القرار بالبحث عن حقوقهن في التعليم والتطوير، فقامت إحدى السيدات بفتح حضانة بعد اجتيازها لكورس اللغة الإنجليزية.

