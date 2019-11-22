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برلمان

طلب إحاطة بشأن سوء الخدمة داخل مستشفى جامعة المنوفية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
سامي المشد أمين سر
سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب
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حسن رضوان
أعلن سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن سوء الخدمة في مستشفيات جامعة المنوفية.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن يذهب إلى هذه المستشفى حتى يحصل علي الرعاية الصحية التي يحتاج إليها ولكن في مستشفي جامعة المنوفية الامر مختلف، حيث يصطدم بهؤلاء التجار الذين يستغلون الحاجة الماسة للعلاج في تحقيق أهدافهم المنزوعة من الرحمة والإنسانية.

وتابع النائب:" أن مستشفيات جامعة المنوفية ينتشر بها الفساد من حيث إنه لا توجد خدمات صحية مناسبة للاستخدام الآدمي وذلك يسمع لمجموعة من الموظفين الموجودين داخل المستشفى بالترويج للمستشفيات الخاصة التابعة لهم حتى يقنعون المريض بأن هذه المستشفي لن توفر لهم رعاية صحية مناسبة.

أكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لكي يتم توجيه إلى وزيرة التعليم العالي ورئيس مجلس الوزراء لكي يتم التحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية بهذا الشأن.
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