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مرأة

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:01 م
ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك ؟
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رضوى حسام
يعتبر السمك مصدرا رائعا للبروتين عالي الجودة، كما ان الأسماك الدهنية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، بالإضافة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفسفور المفيد لصحة الجسم العامة.

كشف موقع " health line " عن الفوائد العديدة لتناول السمك، كما أن الأسماك سهلة التحضير، لذلك يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية.


- يعالج الأرق :-

أصبحت اضطرابات النوم منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قد يكون هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة، ويمكن لتناول الأسماك علاجها كلها والمساعدة في الحصول على نوم هادئ.


- يقي من الربو عند الأطفال :-

يعتبر الربو هو التهابات تصيب الشعب الهوائية، أثبتت الدراسات أن تناول الأسماك تساعد على حماية الأطفال من الإصابة بالربو.


- تعزيز صحة الدماغ :-

يرتبط تناول الأسماك إلى انخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، فالأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام لديهم المزيد من المواد الرمادية في مراكز المخ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.


- تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية :-

تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك في الأسبوع قد تم ربطه بتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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