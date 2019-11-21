لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟



كشف موقع " health line " عن الفوائد العديدة لتناول السمك، كما أن الأسماك سهلة التحضير، لذلك يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية.





- يعالج الأرق :-



أصبحت اضطرابات النوم منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قد يكون هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة، ويمكن لتناول الأسماك علاجها كلها والمساعدة في الحصول على نوم هادئ.





- يقي من الربو عند الأطفال :-



يعتبر الربو هو التهابات تصيب الشعب الهوائية، أثبتت الدراسات أن تناول الأسماك تساعد على حماية الأطفال من الإصابة بالربو.





- تعزيز صحة الدماغ :-



يرتبط تناول الأسماك إلى انخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، فالأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام لديهم المزيد من المواد الرمادية في مراكز المخ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.





- تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية :-



تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك في الأسبوع قد تم ربطه بتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



يعتبر السمك مصدرا رائعا للبروتين عالي الجودة، كما ان الأسماك الدهنية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، بالإضافة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفسفور المفيد لصحة الجسم العامة.