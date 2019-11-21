لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

يعتبر السمك مصدرا رائعا للبروتين عالي الجودة، كما ان الأسماك الدهنية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، بالإضافة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفسفور المفيد لصحة الجسم العامة.
كشف موقع " health line " عن الفوائد العديدة لتناول السمك، كما أن الأسماك سهلة التحضير، لذلك يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية.
- يعالج الأرق :-
أصبحت اضطرابات النوم منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قد يكون هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة، ويمكن لتناول الأسماك علاجها كلها والمساعدة في الحصول على نوم هادئ.
- يقي من الربو عند الأطفال :-
يعتبر الربو هو التهابات تصيب الشعب الهوائية، أثبتت الدراسات أن تناول الأسماك تساعد على حماية الأطفال من الإصابة بالربو.
- تعزيز صحة الدماغ :-
يرتبط تناول الأسماك إلى انخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، فالأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام لديهم المزيد من المواد الرمادية في مراكز المخ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.
- تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية :-
تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك في الأسبوع قد تم ربطه بتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
كشف موقع " health line " عن الفوائد العديدة لتناول السمك، كما أن الأسماك سهلة التحضير، لذلك يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية.
- يعالج الأرق :-
أصبحت اضطرابات النوم منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قد يكون هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة، ويمكن لتناول الأسماك علاجها كلها والمساعدة في الحصول على نوم هادئ.
- يقي من الربو عند الأطفال :-
يعتبر الربو هو التهابات تصيب الشعب الهوائية، أثبتت الدراسات أن تناول الأسماك تساعد على حماية الأطفال من الإصابة بالربو.
- تعزيز صحة الدماغ :-
يرتبط تناول الأسماك إلى انخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، فالأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام لديهم المزيد من المواد الرمادية في مراكز المخ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.
- تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية :-
تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك في الأسبوع قد تم ربطه بتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.