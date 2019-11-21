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أخبار البلد

في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:58 م
الكاتب الصحفى ماهر
الكاتب الصحفى ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام
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اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم الإعلام بجامعة سوهاج، وذلك خلال حفل لقاء الأجيال الذي تم تنظيمه بقاعة قناة السويس بمبنى الجامعة الجديد بالكوامل.

وعلى رأس المكرمين كل من الصحفى ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام منسق الاحتفالية، والإعلامي أحمد موسى مذيع صدى البلد، وجمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي، ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد، والصحفي إسلام مقلد نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد، وشريف عزوز نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة الميدان، والعديد من خريجي قسم الإعلام بجامعة سوهاج العاملين فى مختلف الصحف والمؤسسات الإعلامية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم فى القرآن الكريم، وعزف السلام الوطنى بعد ذلك.

وقبل بدء الحفل بلحظات افتتح رئيس الجامعة معرض الصور الخاص بطلبة قسم الإعلام، والذى لقي إشادة كبيرة من جانب الحضور والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

ويقام على هامش الاحتفالية، تكريم خريجي قسم الإعلام من الصحفيين والإعلاميين المتميزين وذلك بتوزيع جوائز الراحل الدكتور محمد منير حجاب لأوائل قسم الإعلام ، وجائزة الدكتورة احسان عسكر، بمقر الجامعة الجديد بالكوامل.

يأتى هذا الحفل برعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، و الدكتورة سحر محمد وهبي زوج د منير حجاب، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام السابق بكلية الآداب بالجامعة، بالإضافة إلى عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما يقرب من 50 إعلاميًا من كبار الإعلاميين النقابيين خريجي قسم الاعلام بسوهاج.

ولد الدكتور محمد منير حجاب فى مدينة الإسكندرية فى الأول من مايو عام 1950, وأتم حفظ القرآن الكريم فى التاسعة من عمره على يد والده محمد صابر حجاب, أستاذ التفسير والحديث بجامعة القاهرة، وأكمل حياته الثانوية فى مدرسة التوفيقية الخاصة بطنطا, وأتم دراسته الجامعية بجامعة القاهرة, وحصل على درجة الليسانس بقسم الصحافة بآداب القاهرة فى العام 1972، والماجستير فى العام 1974.

عمل حجاب أستاذًا مساعدًا فى قسم الصحافة بجامعة سوهاج عام 1983, وتولى عمادة آداب سوهاج فى الفترة ما بين عامى 2000 و2004، وكذلك رئاسة قسم الإعلام من عام 1997 حتى العام 2011.

كما يعد حجاب أحد الأساتذة الذين أثروا الحياة الاعلامية بالآلآف من الصحفيين والإعلاميين من الذين تتلمذوا علي يديه وأيضا قدم للمكتبة الاعلامية العشرات من الكتب والمراجع التي لم يقدمها أقرانه وسخر حياته لخدمة المكتبة الإعلامية . وأطلق عليه رواد علمه " عميد عمداء الإعلام.
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
في لقاء الأجيال.. تكريم 60 صحفيا وإعلاميا من خريجي قسم إعلام سوهاج.. صور
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