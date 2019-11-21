مش هتصدق .. 3 أطعمة طبيعية مهمة لمرضى الكلى





فهناك أطعمة قد تكون مضرة بصحة الكلى مثل السبانخ والأطعمة الغنية بالحديد، لكن قد كشف موقع " health line " عن الأطعمة المفيدة لمرضى الكلى.





- يعد الأناناس من أكثر الفاكهة المفيدة لصحة الكلى حيث أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة ومنخفض في نسبة البوتاسيوم والحديد الذي قد يكون ضارا على الكلى.





- يعتبر اللفت صديقًا للكلى ويُعد بديلًا ممتازًا للخضراوات التي تحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم مثل البطاطس والقرع، كما أن اللفت والخضراوات الجذرية غنية بالألياف والفيتامينات المفيدة لصحة الكلى.





- أصبح الجرجير من أكثر الخضراوات الورقية الضرورية في النظام الغذائي لمرضى الكلى، بسبب احتوائه على عناصر غذائية رائعة بالإضافة لأنه منخفض في نسب المعادن الضارة للكلى.



انتشر في الفترة الأخيرة الإصابة بأمراض الكلى، لذلك أصبح من الضروري الاهتمام بإعداد نظام غذائي صحي لمرضى الكلى للحفاظ على صحتهم بأكبر قدر.