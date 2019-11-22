ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لمستخدمي الأيفون.. إطلاق خدمة الدفع "Facebook Pay" على واتس آب قريبا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
فيسبوك
فيسبوك
Advertisements
قسم التكنولوجيا
في خدمة جديدة لمستخدمى هواتف أيفون ستقوم شركة فيسبوك بتطبيق خدمة الدفع "Facebook Pay" على تطبيقات "واتس آب" و "انستجرام" قريبا، وذلك بعد تطبيقها على "فيسبوك" و"ماسنجر".

وأطلقت شركة فيسبوك في بداية شهرنوفمبر الجاري خدمة فسيبوك للدفع أو "Facebook Pay"، في الولايات المتحدة، وتم تخصيص الخدمة لجمع التبرعات، أو لشراء الألعاب الإلكترونية، أو شراء تذاكر المباريات والحفلات، أو حتى للدفع الشخصى، وذلك على صفحات التسوق الإلكترونية.

وقال موقع "إنديا توداي" أن الشركة ستفعل هذه الميزات على هواتف أيفون أولا.

ويعمل واتس آب على إضافة بعض الخاصيات الجديدة مثل حجب المتصلين الغير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى توسيع الخاصية لجعلها تشمل التراجع عن حجب المتصلين وذلك إذا فكر أحد المستخدمين للرجوع في قراراه، كما سيتم إضافة قائمة ستظهر لتوضيح ما إذا كان الرقم من الأشخاص الذين تم إجراء حظر لهم أو من الذين على قائمة الاتصال الحالية،

كما ستشمل الخدمات الجديدة التى سيطلقها تطبيق واتس آب إمداد المستخدمين بمعلومات عن تسجيل الدخول، بالإضافة إلى الحصول على تحذيرات إذا حاول أحد التلصص عن طريق استخدام أرقام ليست مملوكة له ، كما سيتم إعادة تصميم صورة البروفايل أو صورالمجموعات الموجودة على التطبيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط كل معلومات حسابك.. دليلك الكامل لإدارة بروفايلك على واتساب

واتساب يكشف عن صدمة كبرى لمستخدمي آيفون

اخبار التكنولوجيا.. آبل تطلق أرخص هواتفها.. وصدمة لمستخدمي آيفون.. وإنستجرام يختبر ميزة جديدة

WhatsApp يطلق خدمة الدفع الرقمي في إندونيسيا

البصمة والوضع الليلي.. واتس آب يطرح 4 مزايا جديدة..تفاصيل

سلفني شكرًا.. فيس بوك تطلق خدمة جديدة للدفع

ترشيحاتنا

أهم الاخبار.. وفاة سوزان مبارك شائعة .. لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك.. محمد رمضان يلقي الدولارات على الجمهور

مصطفى شوبير: حزنت لاستبعادي من منتخب مصر الأولمبي.. وعمار حمدي يمتلك روح حسام غالي.. فيديو

لسه فيه أمل.. 9 أشهر تعيد منتخب البدري من الباب الواسع إلى التصفيات

أعشاب طبيعية لخفض ضغط الدم في دقائق

اخبار الفن.. ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها.. وتفاصيل الحالة الصحية لـ هادى الجبار بعد شائعة وفاته

وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام

أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها

تشبه الأميرات ... شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي