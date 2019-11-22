لمستخدمي الأيفون.. إطلاق خدمة الدفع "Facebook Pay" على واتس آب قريبا

في خدمة جديدة لمستخدمى هواتف أيفون ستقوم شركة فيسبوك بتطبيق خدمة الدفع "Facebook Pay" على تطبيقات "واتس آب" و "انستجرام" قريبا، وذلك بعد تطبيقها على "فيسبوك" و"ماسنجر".



وأطلقت شركة فيسبوك في بداية شهرنوفمبر الجاري خدمة فسيبوك للدفع أو "Facebook Pay"، في الولايات المتحدة، وتم تخصيص الخدمة لجمع التبرعات، أو لشراء الألعاب الإلكترونية، أو شراء تذاكر المباريات والحفلات، أو حتى للدفع الشخصى، وذلك على صفحات التسوق الإلكترونية.



وقال موقع "إنديا توداي" أن الشركة ستفعل هذه الميزات على هواتف أيفون أولا.



ويعمل واتس آب على إضافة بعض الخاصيات الجديدة مثل حجب المتصلين الغير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى توسيع الخاصية لجعلها تشمل التراجع عن حجب المتصلين وذلك إذا فكر أحد المستخدمين للرجوع في قراراه، كما سيتم إضافة قائمة ستظهر لتوضيح ما إذا كان الرقم من الأشخاص الذين تم إجراء حظر لهم أو من الذين على قائمة الاتصال الحالية،



كما ستشمل الخدمات الجديدة التى سيطلقها تطبيق واتس آب إمداد المستخدمين بمعلومات عن تسجيل الدخول، بالإضافة إلى الحصول على تحذيرات إذا حاول أحد التلصص عن طريق استخدام أرقام ليست مملوكة له ، كما سيتم إعادة تصميم صورة البروفايل أو صورالمجموعات الموجودة على التطبيق.