ب5 جنيهات فقط.. تخلصى من البلغم دون أدوية

أسباب تكون البلغم أغلبها مرضية فعند الإصابة بالبرد ونوبات السعال مثلا يكثر إنتاج البلغم في الجسم.. إليك علاجات سريعة تخلصك من البلغم يقدمها موقع برايت سايد لن تكلفك الكثير لكنها فعالة فى التخلص من البلغم.



وصفة زيت السمسم



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.



ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.



طريقة التحضير:



-فى وعاء على النار ضعي المكونات وأمزجيها جيدا واستنشقي البخار المتصاعد ويجب الجلوس في مكان دافئ بعيدا عن تيار الهواء المباشر.



-كرري هذه العملية مرتين يوميًا قبل النوم حتى الشفاء تمامًا.



وصفة ورق الجوافه والجنزبيل



مكونات المشروب:

ورق الجوافة

ملعقة صغيرة جنزبيل

ماء

نصف ملعقة عشبة البردقوش

عسل



طريقة التحضير:

ضعي المكونات فى وعاء عميق، واغليها واتركيها ساعة، ثم صفيه، ونتناول كوب منه في المساء وآخر على الريق، فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة، كما يمكنك تناوله ساخن حسب الرغبة.