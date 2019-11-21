عقوبة خلع الحجاب .. داعية إسلامي يرد

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن القرآن لم يصدر الحكم على العاصى، وخاطبهم بأنهم مؤمنون، مشيرا إلى أن هذه لفتة من القرآن بعدم جواز إطلاق الأحكام على العصاة.



وتابع الشيخ أشرف الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الست اللى بتخلع الحجاب براحتها ولكنها عاصية، لكن الكارثة أنها تدعو أخريات لخلعه".



ولفت الشيخ أشرف الفيل إلى أن التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها علىٰ أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرًا مثمرًا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً.



وذكر أن الله ﷻ قد أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعاملَ علىٰ اعتبار أنها جسدٌ أو شهوةٌ .



وأشار إلىٰ أن الطبيعة تدعو الأنثىٰ أن تتمنع علىٰ الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده.