سياسي عراقي: الحكومة لا تؤمن بالدستور ولا تريد تطبيقه

قال المحلل السياسي العراقي هشام الشماع، إن الحراك الشعبي الموجود في العراق يتصاعد بين الفترة والأخرى، كما أن مطالب المتظاهرين ايضًا في تصاعد وهناك تذبذب في المقابل من القوى السياسية والحكومة العراقية، التي أعطت وعودا لا تستطيع تنفيذها في الوقت الحالي وليس من المحتمل تنفيذها في الفترة المقبلة أيضا.



وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك فقدان ثقة بين الحراك الشعبي والحكومة العراقية وهذا وضح بشكل كبير مدى اختلال الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي.



وأوضح "الشماع"، أن الحكومة العراقية لا تؤمن بالدستور العراقي ولا تريد تطبيقه.



وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أن الشعب العراقي الذي يخرج في تظاهرات لا يريد إسقاط العملية السياسية برمتها كما تدعي الحكومة، ولكن يطالب فقط بتغيير شكل نظام الحكم وإقالة الحكومة بعد إقرار قانون للانتخابات عادل ومنقذ للشعب العراقي، وأن يكون هناك فرصة كبيرة للمستقلين أن يتقلدوا مراكز مهمة في الدولة.