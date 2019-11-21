برلمانى ليبي: الجيش السبيل الوحيد لاستعادة الدولة من الميليشيات

قال علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية كما يدعي البعض، ولذا انطلقت العمليات العسكرية في بنغازي ودرنه وعدد من الموانئ النفطية على أبواب طرابلس لاستعادة البلاد.



وأضاف "السعيدي" خلال مداخلة هاتفية بنشرة "أخبار Ten" إن الجيش الليبي هو المنقذ الوحيد لإعادة دولة ليبيا وهيبتها واستقرارها.



وأوضح "السعيدي" أن وجود بعض الشخصيات من الجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا تحارب ضد صفوف الجيش الليبي جعل العالم يدرك ان تلك الجماعات ليس لها علاقة بالبناء بقدر دعمها للإرهاب ولسرقة الموارد الليبية.



ولفت "السعيدي" الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن جهود المشير خليفة حفتر، كونه الضامن لإعادة صوت ليبيا وهيبتها للعالم وبمساندة دول الجوار.



واستطرد "السعيدي" ان مصر لها دورا كبيرا في رفع صوت ليبيا عاليا أمام المحافل الدولية ودعم الوطن الليبي وجيشه.