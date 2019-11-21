مصطفى بكري: الرئيس السيسي يستمع للجميع دون تحديد سقف للكلام

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن الإعلام يجب أن يكون صادقا ومحايدا في حديثه عن مصر، حتى يكون أكثر موضوعية.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاختلاف مع الأنظمة ليس به مشكلة ولكن من المستحيل أن نختلف على البلد وعلى المؤسسات الوطنية الشريفة مثل الجيش، الشرطة والقضاء.



وأكد أن محاولة التشكيك في تلك الحالة تسمى خيانة، لافتا إلي أنه من الوارد أن تختلف مع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ومع أحد الوزراء فهذا أمر طبيعي.



وأضاف مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع للجميع دون تحديد سقف للكلام وخلال الندوة التثقيفية الأخيرة أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة للجميع للتحدث ودون إعداد ويعطي الكلمة للجميع للتحدث، وقام بذلك لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد الاستماع إلى صوت الجميع بشكل مباشر.



وتابع أن الشارع المصري ذكي وواع للحرب التي يواجهها، ولكن الإعلام المصري يتصدى لتلك الحرب بكل وطنية.

