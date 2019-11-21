اليوم العالمي للتليفزيون.. خطاب للسادات وراء اختيار شويكار اسم ابنتها | شاهد

«مصر.. مصر آمنة وعزنا ومجدنا وفخرنا ونيلنا الحياة منة الله» دوت هذه الكلمات على جهاز تليفزيون صغير الحجم لتشق ظلام دامس، ظلام شقة الفنانة شويكار، وظلام الأيام المجهولة مستقبلها في مصر، نطق الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه الكلمات في اللحظة التي خرجت منها ابنة شويكار إلى الحياة، فقررت تسميتها منة الله تيمنا بما سمعته من السادات.



يسترجع «صدى البلد» تفاصيل هذا الموقف في اليوم العالمي للتليفزيون، فقد مرت الأعوام وكبرت منة، حتى ألقى السادات خطابه الآخر المؤثر في عام 1973، حرصت شويكار على إيقاظ منة ليشاهدا معا الرجل الذي كانت كلمته في وقت سابق علامة لاختيار اسم منة، وجلستا أمام التليفزيون.





وفقا لما ذكر في مجلة الكواكب لعام 1973، فإن شويكار قد روت لابنتها منة هذا الموقف، وجلست منة الله في شغف تشاهد خطاب السادات في التليفزيون، وقال السادات: «عاهدت الله وعاهدتكم على ان نثبت للعالم أن نكسة عام 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعده، وقد كنت في هذا التاريخ الوقت مؤمنا بالتاريخ الذي استوعب 7 آلاف سنة من الحضارة».

حرصت شويكار في هذا اليوم على إلغاء كل مواعيدها لمشاهدة التليفزيون، وجلست مع ابنتها مستمتعان بالخطاب، وقالت: "يا سلام، أحلى فرحة فرحة الانتصار، أجمل من فرحة البنت لما تحب وتتجوز حبيبها، أجمل من أي سعادة تانية في الدنيا".

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون، في الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام، واختير هذا اليوم للاحتفال منظمة الأمم المتحدة، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1996.