ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: جولات الرئيس السيسي الخارجية تستهدف تنمية الدولة في كل المجالات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيارات الرئيس السيسى الخارجية خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس أمور الدولة فإنه لاينأى أو يكل من الزيارات الخارجية التى يقوم بها من خلال التوجه شرقا وغربا وشمالا و جنوبا ، بهدف تنمية الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتحسين وضعها الذى تدهور خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأسبوع الماضى شهد زيارة الرئيس السيسى للإمارات والتى تككلت بإنشاء منصة إستثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار ، ثم قام الرئيس بزيارة منذ أيام إلى برلين للإجتماع مع مجموعة العشرين الأفريقية ، حيث كان يتحدث بإسم مصر وإفريقيا بصفته رئيسا للإتحاد الأفريقى والذى تمثله مصر.

كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن كلمات الرئيس السيسى خلال قمة مجموعة العشرين الإقتصادية كانت تصب فى تحسين مناخ الإستثمار بالنسبة مصر والدول الافريقية ، خاصه وأن تنمية أفريقيا أصبحت مسئولية العالم ، بعد ما استفادت دول كثيرة من ثرواتها ونهبتها.

وأكد أن الرئيس السيسى يهتم بتنمية افريقيا حتى ينمى الدولة السمراء ، ولاتكون دولة نامية ، مشيرا إلى أنه ناك عدد من الدول الاجنبية استغلت ثروات دولنا أفريقيا ، ولذلك جاء الوقت لكى تعود بالنفع هذه الثروات على شعوبها الأفريقية ، ولو استثمرت هذه الدول فى أفريقيا سيعود بالنفع عليها أيضا

واختتم:الرئيس السيسى يقوم بمجهود كبير ولا ينام ، حيث انه يعقد بشكل متواصل اجتماعات مع رؤوساء الدول ورؤساء الشركات فى مختلف المجالات على مستوى العالم لتحسين صورة الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمار ، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب وخفض خفض معدلات البطالة وزيادة النمو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الإفريقي: مشاركة السيسي في مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا يدعم العلاقات مع أوروبا

بالأغاني الوطنية.. الجالية المصرية في ألمانيا ترحب بالرئيس السيسي.. فيديو

الرئيس السيسي: تأثير التنمية الشاملة يتجاوز المحيط الأفريقي.. فيديو

السيسي من ألمانيا: جذب الاستثمارات أهم أولوية لأفريقيا.. فيديو

الرئيس السيسي بقمة العشرين وأفريقيا: جذب الاستثمارات أهم أولوية لأفريقيا.. وتأثير التنمية الشاملة يتجاوز محيط القارة السمراء.. فيديو

السيسي في كلمته بقمة العشرين وأفريقيا: مبادرة ألمانيا بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار فى أفريقيا تطور مهم.. وأطالب بتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة

ترشيحاتنا

سيكوباتي.. استشاري الصحة النفسية يحلل شخصية المقاول الهارب محمد على

الحالة مستقرة.. علاء مبارك ينفي شائعة وفاة سوزان مبارك

وزيرة الهجرة تهنئ غادة والي على المنصب الجديد بالأمم المتحدة

توفيق عكاشة: 2021 عام القضاء على العرب

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن الشيخ علي الصعيدي العدوي عمدة المدققين

هي فين الأفلام دي.. متابع يهاجم المهرجانات السينمائية.. وأحمد السعدني يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة عصرية.. شاهد فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها

حاول خنق أمه المريضة بالوسادة من أجل المال فكان هذا مصيره

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام