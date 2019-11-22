برلماني: جولات الرئيس السيسي الخارجية تستهدف تنمية الدولة في كل المجالات

أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيارات الرئيس السيسى الخارجية خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس أمور الدولة فإنه لاينأى أو يكل من الزيارات الخارجية التى يقوم بها من خلال التوجه شرقا وغربا وشمالا و جنوبا ، بهدف تنمية الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتحسين وضعها الذى تدهور خلال العشر سنوات الماضية.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأسبوع الماضى شهد زيارة الرئيس السيسى للإمارات والتى تككلت بإنشاء منصة إستثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار ، ثم قام الرئيس بزيارة منذ أيام إلى برلين للإجتماع مع مجموعة العشرين الأفريقية ، حيث كان يتحدث بإسم مصر وإفريقيا بصفته رئيسا للإتحاد الأفريقى والذى تمثله مصر.



كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن كلمات الرئيس السيسى خلال قمة مجموعة العشرين الإقتصادية كانت تصب فى تحسين مناخ الإستثمار بالنسبة مصر والدول الافريقية ، خاصه وأن تنمية أفريقيا أصبحت مسئولية العالم ، بعد ما استفادت دول كثيرة من ثرواتها ونهبتها.



وأكد أن الرئيس السيسى يهتم بتنمية افريقيا حتى ينمى الدولة السمراء ، ولاتكون دولة نامية ، مشيرا إلى أنه ناك عدد من الدول الاجنبية استغلت ثروات دولنا أفريقيا ، ولذلك جاء الوقت لكى تعود بالنفع هذه الثروات على شعوبها الأفريقية ، ولو استثمرت هذه الدول فى أفريقيا سيعود بالنفع عليها أيضا



واختتم:الرئيس السيسى يقوم بمجهود كبير ولا ينام ، حيث انه يعقد بشكل متواصل اجتماعات مع رؤوساء الدول ورؤساء الشركات فى مختلف المجالات على مستوى العالم لتحسين صورة الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمار ، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب وخفض خفض معدلات البطالة وزيادة النمو.