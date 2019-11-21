رئيس إنبي للبترول يتفقد موقع مشروعات توسعات معمل تكرير أسيوط

زار المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة شركة إنــبى والعضو المنتدب، موقع مشروعات توسعات معمل تكرير أسيوط اليوم الخميس.



تهدف الزيارة إلى تفقد المشروع والاطلاع عن كثب على تقدم الأعمال بمشروعي مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة ومنطقة المرافق والخدمات.



وحرص بهاء على لقاء العاملين بالمشروع من مهندسين وفنيين وإداريين، وتفقد أعمال المشروع بشكل تفصيلي، وأكد على أهمية المشروع وحث العاملين على ضرورة بذل الجهود اللازمة لإنجاز أعمال المشروع في المواعيد المحددة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.



جدير بالذكر أن المشروعين يحظيان باهتمام كبير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول، لما لهما من مردود كبير وأبعاد اقتصادية وقومية هامة وذلك تماشيًا مع خطة الدولة المصرية وقطاع البترول المصري فيما يخص توفير المنتجات المختلفة.



يهدف المجمع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 660 ألف طن سنويًا إلى زيادة الإنتاج المحلي من البنزين وذلك لتقليل الاستيراد، ولتوفير فرص عمل لمواطني محافظات الصعيد، فضلًا عن تسهيل عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد ومن ثم تقليل مخاطر نقل المنتجات البترولية من شمال مصر إلى جنوبها.



يأتي تنفيذ المشروع في ضوء التعاون المشترك بين كل من شركة أسيوط لتكرير البترول وشركة إنــبى وشركة بتروجت، ويشمل نطاق أعمال شركة إنــبى القيام بدور المقاول العام للمجمع بنظام تسليم المفتاح.