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أخبار البلد

سفير مصر بألمانيا: تعاون القاهرة وبرلين يعكس زخما في علاقات البلدين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:53 م
السفير خالد جلال
السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا
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أ ش أ
أكد السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا ، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقات الحكومية بين مصر وألمانيا يوم 19 نوفمبر الجاري، وكذلك اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين وزارات وهيئات مصرية وشركات ألمانية ومذكرة تفاهم في مجال الآثار، بما يعكس التطور الكبير والزخم الذي تشهده علاقات البلدين .

وقال السفير خالد جلال ، اليوم الخميس ، خلال بيانه الصادر اليوم الخميس، حول حصاد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وقعت مع نظيرها الألماني جيرد مولر على برنامجي التعاون المالي والفني لعام 2017 وبرنامجي التعاون المالي والفني لعام 2018 والبروتوكول الخاص ببرنامجي التعاون المالي والفني لعام 219 فضلا عن تبادل المذكرات الشفهية لتأسيس المركز المصري الألماني للهجرة في مصر.

كما شهدت الزيارة توقيع اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى خطاب نوايا مع شركة "dmg mori" الألمانية للرقمنة والآلية والثورة الصناعية الرابعة.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع ، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، على اتفاقية إطارية مع شركة "mg mori" لتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام، ومذكرة تفاهم مع شركة كيرشر الألمانية في مجال تصنيع معدات وأدوات النظافة تمهيدا لإنشاء مصنع جديد للشركة الألمانية في مصر.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع كذلك مذكرة تفاهم مع شركة "تونجيس" لانتاج وسك لوحات المركبات المطابقة للكود العالمي والمصري.

وأضاف السفير المصري: "أنه لم يغب الشق الثقافي عن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين"، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة التراث الثقافي البروسي لتأسيس متحف العمارنة أخناتون بمحافظة المنيا من الداخل بعد أن تم إنهاء مبنى المتحف الخارجي.

وسبق وإن وافق البرلمان الألماني على تمويل تأسيس المتحف بقيمة 2 مليون يورو بشكل مبدئي تمهيدا لتوفير المزيد من التمويل في المستقبل لدعم هذا المتحف الذي سيسهم بدوره في دعم قطاع السياحة والآثار في صعيد مصر.
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