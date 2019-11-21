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مرأة

اعرفى الوقت المسموح.. حيل لحماية طفلك من إدمان التليفزيون

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:19 م
طفلك
طفلك
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لمياء الياسين
مخاطر صحية ونفسية كثيرة ينطوى عليها مشاهدة طفلك للتلفاز لفترات طويلة خاصة مشاهد العنف.. وفى اليوم العالمى للتليفزيون إليك المعايير التى يجب أن تنتبه إليها كل أم للمحتوى الذى يشاهده الطفل ومدة مشاهدته للتلفاز.

وفقا لموقع " هيلث " فإنه فى سنوات الطفل الأولى حتى 5 سنوات ينبغى ألا يزيد وقت مشاهدة التليفزيون عن ساعة يوميا فقط أما من 5 إلى 9 سنوات ينبغى ألا تزيد المدة عن 9 ساعات في الأسبوع على حد أقصى.

وفقا لتقرير نشره الموقع فإن مشاهدة التليفزيون أكثر من ساعة يوميا تصيب الطفل بانخفاض التحصيل الدراسي وتقلل من مستوى ذكائه.

ويمكن ترويض الطفل عن مشاهدة التليفزيون لساعات طويلة من خلال بدء الآباء بأنفسهم ومحاولة تقليل ساعات جلوسهم أمام التليفزيون وعدم تشغيل التليفزيون بشكل مستمر مع مراقبة الطفل والمحتوى الذى يشاهدونه ومحاولة إيجاد أنشطة أخرى تصرف نظر الطفل عن مشاهدة التليفزيون.

من جانبها أكدت مى عبد الهادى استشارى التربوى أنه يجب لمنع الطفل من مشاهدة العنف أو غيره من المشاهد التى لا تناسب عمر الطفل منع وتشفير القنوات التى لا يتناسب محتواها مع عمر الطفل ومراقبة فى الوقت نفسه محتوى الإعلانات وبرامج الكرتون التى يشاهدها الطفل لأن البعض فى الوقت الحالى يحمل إيحاءات لا يفضل أن يراها الطفل.
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