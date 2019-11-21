بالجلباب المغربي.. سعد لمجرد في أحدث ظهور على انستجرام

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر سعد لمجرد وهو يرتدي الجلباب المغربي وسط شوارع العاصمة الفرنسية باريس وعلق قائلًا "صدق انك تستطيع وانت في منتصف الطريق".



آخر أعمال سعد لمجرد كانت أغنية "سلام" التي حققت 23 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.



أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاة، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.