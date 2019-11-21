مورينيو يكشف حقيقة أنباء مفاوضات ريال مدريد قبل توليه قيادة توتنهام

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام عن حقيقة مفاوضات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني معه لقيادة الفريق الملكي بالفترة الماضية.



وقال مورينيو في تصريحات "لو 10 سبورت" الفرنسي: "أنا أملك العديد من الأصدقاء في ريال مدريد فلورنتينو بيريز واحد منهم ونقدر بعض كثيرا".



وأضاف مدرب توتنهام الجديد: "أفخر كثيرا بعلاقتي المميزة مع الأشخاص في ريال مدريد ونفس الأمر في مانشستر يونايتد ولكن لم يتم مفاوضتي رسميًا من الريال منذ رحيلي من المان يونايتد خلال الفترة الماضية".



واختتم مورينيو تصريحاته: "لقد تلقيت 50 رسالة من أشخاص يعملون في مانشستر يونايتد من أجل تهنئتي على قيادتي توتنهام أمس وبالنسبة لي هذا الأمر أهم من الألقاب والانتصارات".



وكان اسم مورينيو ارتبط كثيرا بقيادة ريال مدريد هذا الموسم إذا لم تسير الأمور بشكل جيد مع الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن زيزو صحح الكثير من أخطائه بالأسابيع الماضية وأعاد الفريق الملكي إلى المسار الصحيح.