سباق الفروسية ونصب تذكاري .. هكذا استعدت مطروح للعيد القومي في 15 ديسمبر

تعرف علي استعداد مطروح للعيد القومي في 15 ديسمبر القادم

زراعة اشجار الفيكس بمدخل مدينة مرسى مطروح

ورفع كفاءة منطقة وادي ماجد موقع الاحتفالية





تشهد محافظة مطروح استعدادت مكثفة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في15 ديسمبر المقبل، ، واحتفالية العام الحالي تختلف عن الأعوام الماضية بعد أن تم تأجيل الاحتفالات التي كانت تقام 24 أغسطس، بدعوى أن المعركة كانت في شهر ديسمبر وليس أغسطس.



حيث تابع ، محافظ مطروح، منطقة وادي ماجد بطريق السلوم غرب مطروح، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعيد القومي، ووجه بصيانة وترميم النصب التذكاري وتشكيل لجنة من المتخصصين من أبناء مطروح في رفع كفاءة النصب التذكاري الحالي في منطقة وادى ماجد، ليليق ببطولات أبناء المحافظة فى انتصاراتهم العظيمة على الإنجليز.



كما كلف ، خالد عبد الحميد وكيل مديرية الشباب والرياضة بدراسة تنظيم سباق للإبل والفروسية مع الجهات المختصة .



كما قام مجلس مدينة مرسى مطروح بتجميل وتشجير مدخل المدينة .



واشار اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح بان إدارة التشجير بمجلس المدينة قامت بزراعة اشجار الفيكس بداية من بوابة الكيلو 21 بالطريق الدولي في اتجاه قرية رأس الحكمة ورفع كفاءة وتجميل ميدان الشراع وزراعة وتقليم الاشجار بكورنيش المدينة وتجهيز ورفع كفاءة باماكن الاحتفالات بمنطقة وادى ماجد وحديقة صابر وكافة المناطق التى تشهد فعاليات الاحتفال والافتتاحات لتكون في ابهي صوره خلال عيد مطروح القومي .



كما قام مجلس مدينة الحمام بالبدء في متابعة كافة المشروعات التى سيتم افتتاحها بالمركز واستكمال كافة الاعمال بمركز شباب الحمام حيث سيتم تدشين انشاء حمام سباحه ورفع كفاءة المدرجات والمكاتب الإدارية وكذلك تكثيف اعمال النظافة ورفع الكفاءة شارع إسكندرية و شارع ابوبكر الصديق بالمركز .



وأشار محافظ مطروح ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لسرعة انجاز كافة الاعمال ومشددا على التنسيق التام بين كافة الجهات لظهور الاحتفال على أكمل وجه بصورة مشرفة تليق بمحافظة مطروح واهلها والمتابعة المستمرة لسرعة انجاز كافة الاعمال من رفع كفاءة وتطوير لتظهر المحافظة فى ابهى صورها خلال العيد القومى .