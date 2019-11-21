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مرأة

بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:07 م
شاهد أجمل 20 إطلالة
شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة الفنانة يسرا
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رضوى حسام
تصدرت الفنانة القديرة يسرا التريند بعد ظهورها أمس بفستان رائع لفت الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 41.

وظهرت يسرا بفستان أسود مطرز بالفضي اللامع، ومكشوف الكتف، مع حزام على الخصر يبرز جمالها، واكتفت بالإمساك بحقيبة يد سواريه صغيرة.

والجدير بالذكر انه لم تكن الأناقة فقط هي ما اشتهرت به يسرا، حيث إنها تتقن جميع الأدوار التي تؤديها، وذلك بسبب أدائها المتميز.

فغالبًا ما تبرز اختيارات يسرا لإطلالاتها جمالها الخلاب، وطبيعتها، ونجد أنها تميل إلى ارتداء الألوان الفاتحة، وعدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل كبير، حيث إنها تعتمد على رقة وجمال ملامحها، بينما أصبح واضحا ان يسرا تفضل ارتداء اللون الأسود في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي نبرز لكم أجمل وأكثر إطلالات الفنانة يسرا ، والتي نالت إعجاب متابعيها، واليكم الصور هنا..
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
بعد تصدر التريند .. شاهد أجمل 20 إطلالة تكشف أناقة يسرا
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