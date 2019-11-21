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محافظات

هدم 3 مصانع وتسكين 64 أسرة من من عزبة المدابغ بمدينة بدر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:11 م
هدم 3 مصانع وتسكين
هدم 3 مصانع وتسكين 64 أسرة من من عزبة المدابغ بمدينة بدر
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية متابعة استكمال أعمال الهدم والإزالة لتنفيذ الخطة الموضوعة للإخلاء بمنطقة التطوير وبالتحديد منطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه تم اليوم هدم عدد 2عقار و3 مصانع غراء و3مقاهى ومطعمين و5 محلات وأيضا تم إخلاء 8 عقارات بها 40 أسرة مستحقة و17 غير مستحقة، علاوة على إخلاء 8 عقارات منهم 24 أسرة مستحقة تم تسكينهم ببدر و23 غير مستحقة.

تمت الأعمال تحت إشراف اللواء علاء خليل رئيس حي مصر القديمة وبمعاونة الإدارات المعنية.

وفى سياق آخر قامت إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي المعصرة بالتعاون مع شرطة المرافق بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدة شوارع بحدائق حلوان والمعصرة.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة الاهتمام بالطرق وتكثيف حملات النظافة وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل حركة السير.
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