اشتعال النيران في طالبة أثناء إعداد الطعام بـ بني سويف

أصيبت طالبة بحروق في أماكن مختلفة إثر اشتعال النيران في ملابسها أثناء إعدادها للطعام داخل منزل أسرتها بقرية طنسا الملق في بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بنى سويف العام باستقبال طالبة تدعى "سارة . ر . ع" 15عاما، مقيمة طنسا الملق دائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 60 %، ولا يمكن استجوابها.



وتبين من التحريات الأولية وسؤال والدها، أقر أنه أثناء قيام نجلته بإعداد الطعام بالمنزل، اشتعلت النيران بملابسها وحدثت إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقـم 6750 جنح مركز شرطة ناصر .