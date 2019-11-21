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استشاري: علاج الإدمان سهل ومتاح بالمجان.. شاهد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن هناك فرقا بين التعاطي والإدمان، فهناك التعاطي بالمناسبة وهو أن يتناول الشخص مخدرا في المناسبات.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن التعاطي أول سكة للإدمان، والمدمن لا يمكنه أن يرجع ويعود متعاطيا، لافتًا إلى أن الإدمان قد يكون لمخدرات، أو إنترنت، مشيرا الي ان أعراض انسحاب المخدر من جسم المتعاطي والتي تظهر في الأفلام مبالغ فيها.

وتابع أن علاج الإدمان متاح وسهل وبالمجان من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان، وفي سرية تامة، حيث يمكن للمدمن أن يتصل على الخط الساخن للصندوق على الرقم 16023، ويتم توجيهه قرب مركز له وعددهم 23 مركزا على مستوى الجمهورية.
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