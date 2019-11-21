كان بيطلع في الروح والمدرس مصدقش .. حكاية طارق | طفل لقي ربه بعد الفسحة

"طارق كان كويس فضلنا نلعب ونهزر في الفسحة وماكنش في أي حاجة وبعد ما دخلنا الفصل اغمى عليه والمدرس افتكره بيهزر" ، هكذا وصف أصدقاء الطالب طارق محمد القوصي اللحظات الأخيرة لزميلهم بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي.



طارق كان في قمة الحيوية والنشاط ولم يظهر عليه أي مشكلة صحية ، ولكن قبل وفاته بلحظات فوجئ المدرس وزملاؤه بالفصل بطارق يطلب النجدة من مدرس الحصة ولكنه اعتقد أنه يمزح ، وطلب منه التوقف الا أنه فارق الحياه في دقائق.



محمد القوصي، والد طارق، أكد والدموع تملأ عينيه إن نجله يبلغ من العمر 14 عاما وتوفى طبيعيا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، موضحا أن السبب في وفاته هو الإهمال والتقصير .



وتابع :"إبني فضل يتألم داخل فصله نص ساعة تقريبا كان من الممكن أن حد يسعفه وينقذ حياته ، أنا ابني مات واستعوضت ربنا فيه".



وأكد أن لديه ابنا آخر طالب في ذات المدرسة لكنه أصغر سنا، وأنه لن يقوم بنقله إلى أي مدرسة أخرى، مشيرا إلى أنه ليس خطأ المدرسة ولكن هناك شخصا آخر مسئول عنها.



مدرس الفصل "ب ر" في تحقيقات الشئون القانونية أكد أنه لم يتخاذل في إنقاذ الطالب الراحل مشيرا إلى أن ما حدث هو أن الطالب طلب المساعدة قائلا إنه مريض فاعتقدت أنه يهزر لأنه كان معروف عنه بعض الشقاوة .



وتابع :"فوجئت براسه مالت على كتف زميله المجاور له فاستدعيت إدارة المدرسة وطبيب من خارج المدرسة الذي أكد أنه توفي وكل ده حصل في دقائق معدودة، ولم يوجد أي شكل من أشكال الإهمال.



وقال هشام شحاتة وكيل إدارة القناطر الخيرية التعليمية، إن لجنة من الشئون القانونية حققت في الواقعة وسألت 12 طالبا من زملاء الراحل داخل الفصل والذين رووا تفاصيل الواقعة بالكامل مؤكدين أن زميلهم كان سليما خلال الفسحة وفجأة توفى داخل الفصل وفي بداية الأمر لم ينتبه المدرس اعتقادا أن الطالب بيهزر ولكن اكتشف وفاته واتخذت الإجراءات القانونية موضحا أن إدارة المدرسة ستكون مدانة إذا ثبت عدم وجود نص بضرورة وجود طبيب لمثل هذه الحالات مؤكدا أنه سيعد تقرير مفصل بها ومحاسبة المقصرين ولن يضيع حق الطالب الراحل وأسرته حتى لا تتكرر الواقعة.



جدير بالذكر ان أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة القناطر بورود البلاغ رقم 11657 إداري مركز القناطر؛ من محمد القوصي، والد الطالب الراحل، اتهم فيه المدرسة بالإهمال مطالبا بالتحقيق في الواقعة وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.



وكشفت التحقيقات أن التقرير المبدئي أثبت أن الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ونفى التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.



من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه فور علمه بالواقعة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق وإرسال لجنة للمدرسة لتفريغ الكاميرات وإعداد تقرير كامل بالواقعة، وسماع أقوال كافة الأطراف.



وأكد عجلان أنه سيتم محاسبة المقصر بكل حزم وحسم حتى لا تتكرر الواقعة مشيرا إلى أن أرواح الطلاب والتلاميذ أمانة في عنق المسئولين بالمدارس والإدارة مشيرا إلى أن الواقعة يجرى التحقيق فيها والمخطئ سيحاسب.



في سياق متصل نعت المدرسة الطالب الراحل وبثت فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتأبين الفقيد من خلال كلمة ألقاها هاني زينهم أحد المدرسين أكد خلالها أن الطالب توفي فجأة ومن دون مقدمات في الفصل وفي ظرف 3 دقائق من حدوث الإغماء وجرى استدعاء طبيب له بالفصل لمحاولة إنقاذه ولكنه اكتشف وفاته مشيرا إلى أن الحادث وقع كالصدمة لكل المدرسة طلابا وإدارة.