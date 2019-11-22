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تعليم

تفاصيل دليل أعدته التعليم لإخلاء المدارس وقت الكوارث والطوارئ

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
الدليل الارشادي لإعداد
الدليل الارشادي لإعداد خطط الطوارئ
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ياســـمين بدوي
أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدليل الارشادي لإعداد خطط الطوارئ والاخلاء في الكوارث والأحداث الطارئة بالمدارس المصرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الدليل يهدف لإنشاء نظام وقائي داخلي فعال لإدارة الأزمات والكوارث وحالات الطوارئ بالمدارس المصرية، ويعمل على توفير الأمن والسلامة للعناصر الأساسية التي تشكل الهيكل الرئيسي للمدرسة.

وأكدت الوزارة أنه تم التأكيد على طبيق جميع مدارس الجمهورية لقواعد الأمن والسلامة المهنية في جميع أعمال التشغيل والصيانة والتأكد من توافر شروط السلامة في المدارس المصرية، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعي الثقافي في التعامل السليم مع الأزمات والكوارث لدى التلاميذ والطلاب وتنمية مهاراتهم في تنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة والإخلاء في حالة وقوع الأحداث الطارئة.

وأشارت إلى أنها قد بدأت خطة العمل بمجموعة من لقاءات ومحاضرات التوعية للمدرسين والتلاميذ وجميع عناصر العملية التعليمية على أسلوب الإخلاء المنظم للتلاميذ بجميع المراحل التعليمية وتوثيق فعاليات التدريبات من خلال أفلام فيديو ، كما تم تنفيذ تدريبات ميدانية على إخلاء المدارس في حالات الحرائق بالمحافظات بإجمالي 11 مليون تلميذ في 26061 مدرسة وتوثيقها من خلال 16 ألف فيديو ، وأكدت الوزارة أنه تم أيضا تنفيذ تدريبات ميدانية على إخلاء المدارس والمعاهد الأزهرية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في حالات الطوارئ بإجمالي 22 مليون تلميذ في 43209 مدرسة ومعهد أزهري.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على تفاصيل الدليل الإرشادي لإعداد خطط الطوارئ والإخلاء في الكوارث والأحداث الطارئة بالمدارس المصرية، وذلك من خلال الضغط هنا

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