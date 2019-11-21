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توك شو

تامر أمين يحيي ذكرى ميلاد والده على الهواء.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:20 م
تامر أمين
تامر أمين
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عبد الخالق صلاح
احتفل الإعلامي تامر أمين بذكرى ميلاد والده الراحل أمين إبراهيم بسيوني على الهواء مباشرة.

ودعا أمين خلال برنامجه «آخر النهار»؛ المذاع على فضائية «النهار»، المشاهدين قراءة الفاتحة على ارواح موتانا؛ قائلا: «ربنا يلهمنا الصبر على فراقهم».

وأعلن أمين أنه الأسبوع المقبل كله إجازة وسوف يقدم البرامج أكثر من مذيع ؛ موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المذيعين.

ومازح أمين الجمهور قائلا: «أنا متأكد أنكم هتكونوا مبسوطين عشان هترتاحوا مني شوية».

يذكر أن والد تامر هو الإذاعي القدير أمين إبراهيم بسيوني رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ورئيس مجلس الأمناء الأسبق وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية.
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