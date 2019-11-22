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تعليم

آداب عين شمس تقيم معرضا للكتاب.. الإثنين المقبل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامى
تقيم كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضًا للكتاب في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019 .

وتحرص الكلية على التواصل مع مختلف مصادر المعرفة في مصر وعلى رأسها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة لرفع المستوى الثقافي للطلاب من خلال توفير الكتب والسلاسل العلمية والثقافية والآدبية المختلفة وبأسعار رمزية لتحقيق نشر العلم والثقافة بين الطلاب، ويتيح المعرض ما يقرب من 250 عنوانًا من إصدارات الهيئة في مختلف المجالات والتي تشمل : سلسة زخائر – ذاكرة الكتابة – سلسة المسرح العالمي – سلسلة آفاق علمية – إبداعات – أصوات أدبية ومجلة قطر الندى للأطفال وغيرها من الإصدارات.

وتقدم المعروضات من الكتب والسلاسل العلمية والثقافية بأسعار رمزية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وسوف يتم افتتاح المعرض يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 الساعة 10 صباحًا، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف كل من أ.د مصطفى مرتضى القائم بأعمال عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الأنشطة الطلابية أ.د أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، و أ.د أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق رئيس قسم الدراما بكلية الآداب جامعة عين شمس.
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