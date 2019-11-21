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أخبار البلد

مايا مرسي: مصر لديها قيادة سياسية داعمة للمرأة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
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امل مجدي
أطلق المجلس القومى للمرأة "مراكب النيل" للقضاء على العنف ضد المرأة بالتعاون بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وبالشراكة مع سفارة السويد.

قالت مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ان مصر لديها قيادة سياسية داعمة للمرأة بداية من الرئيس وتشدد الأجندة على أن تحصل المرأة على حقوقها .

وأضافت رئيسة المجلس القومى أن المرأة في مصر حصلت على 25% من المقاعد البرلمانية ونتمنى أن تصل إلى 50% ، نعمل كثيرًا حتى نحصل على هذه الحقوق.

فيما أكدت النائبة هبة هجرس :  ساعدت كثيرا فى البرلمان لمواجهة العنف ضد المرأة وأن تحصل على حقوقها خاصة ذوى الإعاقة .

وأشارت الى أن النيل مصدر الحياة بالنسبة للمصريين ، لذلك تم اختياره لإطلاق مراكب النيل لمناهضة العنف ضد المرأة .

جدير بالذكر أن كل مركب يحمل على شراعه رسالة مختلفة بهدف التوعية بكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، من أجل نشر الوعى بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية مناهضته .

ومن المقرر أن تتحرك المراكب من أمام سفارة السويد وتسير باتجاه كورنيش المعادي، وذلك بحضور رنده أبو الحُسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والسفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة.
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