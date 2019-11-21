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فن

غدا.. انطلاق منافسات المسابقة الدولية بـ موسم ممطر وجدار الصوت

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:14 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - أحمد البهى
تنطلق في الثالثة والنصف من مساء غد الجمعة منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بالفيلم السنغافوري التايواني "موسم ممطر" للمخرج أنتوني تشين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول "لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.

ضمن منافسات المسابقة الدولية أيضا، ينظم المهرجان عرض "جالا" في التاسعة والنصف بالمسرح الكبير، للفيلم اللبناني الفرنسي "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم بلبنان في يوليو 2006، حيث تشتعل الحرب بين حزب الله واسرائيل، فيما يستغل "مروان" وقفا مؤقتا لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية، وعندما تُكسر الهدنة يجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.
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