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عون: الحكومة المقبلة أمامها تحديات كبيرة .. ونتطلع لصداقات دولية على أساس الند بالند

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:09 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الحكومة المقبلة أمامها تحديات كبيرة ونتطلع لصداقات دولية على أساس الند بالند.

وأضاف مشيل عون خلال خطابه في ذكرى عيد الاستقلال، أنه أضحت مكافحة الفساد معركة قاسية، مطالبا الشعب اللبناني بالمساعدة لملاحقة الفاسدين.

وطالب الرئيس اللبناني، المتظاهرين بالتمسك بالحوار كحل وحيد للأزمات، لافتا إلى أن التظاهرات الأخيرة حفزت السلطات لاتخاذ قرارات ضد الفساد.

وأوضح أنه منذ عام 2017 أحلت للقضاء ما يزيد على أقل 18 ملفا تتعلق بقضايا فساد ولم يتم حسمها إلى الآن، لافتا إلى أننا نعول على التغييرات الجديدة في القضاء لفتح ملفات الفساد.

وأشار إلى أنه سيكون سدا منيعا لحماية القضاء ومنع أي تدخل في شئونه، مؤكدا أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ناتجة عن سوء الإدارة، ونأمل في تغيير نمط الاقتصاد الربيعي.

ونوه إلى أنه سنتمسك بكل ما يتعلق بالاقتصاد الذي يمثل ثورة لأجيالنا، لافتا إلى أننا نأمل في التحرير من النزعات الطائفية والتحول إلى الدولة المدنية.
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