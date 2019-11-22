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محافظات

اشتغل فني .. ملتقى توظيف بمشاركة 40 شركة بالدقهلية.. الأربعاء

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
ملتقى توظيف
ملتقى توظيف
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همت الحسينى

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن انطلاق ملتقى التوظيف "اشتغل فني " الأربعاء المقبل بمشاركة ما يقرب من 40 شركة،مؤكدا على أن التعليم الفني والتدريب هو قاطرة للتنمية في مصر .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يشكلان عاملين رئيسيين في الارتقاء بالاقتصاد المصري والوصول به إلى العالمية وأن التدريب سيزيد الإنتاج وبدونه لن يكون لدينا خبراء في مجالهم وبالتالي لن نصل إلى تحقيق نسب إنتاج عالية .

وأكد شاروبيم على أنه وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني TVT Egypt وتنفيذ مبادرة اشتغل فني تسعى المحافظة لتنفيذ ملتقى التوظيف للباحثين عن عمل والذين تم تدريبهم للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والمهني .

وأضاف محافظ الدقهلية أن الملتقى يستهدف شباب التعليم الفني في كل القطاعات وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتوظيف الشباب في القطاع الخاص وزيادة التنافسية بما يتماشى مع إقامة المشروعات التنموية.

وأشار شاروبيم إلى أن الملتقى يسعي إلى تشجيع الشباب علي العمل والإنتاج وتغيير نظرة المجتمع السلبية لشباب التعليم الفني عن طريق وضعهم علي الطريق الصحيح واشعارهم بالثقة والفخر في مهاراتهم الفنية وادراكهم لأهميتهم في تطوير الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
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