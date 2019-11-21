بسبب التقصير.. إحالة 18 مسئولا للتحقيق بالدقهلية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إحالة 18 مسئولا بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية المغلقة للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس.



ووجه شاروبيم، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال وجود وحدتين صحيتين بطلخا وأجا، وسبعة مراكز شباب بأجا وطلخا وميت غمر، وتسع جمعيات زراعية بالمطرية وأجا وميت غمر والمنزلة، وثلاث وحدات بيطرية بأجا ،مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي.



يذكر أن قرارات محافظ الدقهلية جاءت بعد استعراضه تقريرا الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الجمعيات الزراعية خلال أربعة أيام شملت مراكز أجا، ميت مر، المطرية، طلخا، المنصورة، المنزلة.



وفي سياق آخر أعلن محافظ الدقهلية عن التحفظ على 39 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببني عبيد قام أحد المخابز بتجميعها بغرض البيع في السوق السوداء والتصرف في حصة الدقيق بما يخالف القانون.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات والمخابز للوقوف على مدى التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.



ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز بمركز بني عبيد،وتم تحرير محضر لمخبز لتجميع عدد 39 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بغرض بيعها في السوق السوداء.