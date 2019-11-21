طاير في الهواء.. محمد رمضان يبهر جمهوره أثناء غناء القمر.. شاهد

أبهر الفنان محمد رمضان جمهوره في حفل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقام بغناء أغنية القمر وهو «طاير في الهوا»، وظهر محمد رمضان وهو مربوط في حبل على مسرح الحفل.



وحفل محمد رمضان من إنتاج شركة "روتانا"، وإشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر، وشركة "ميديا سكوب"، والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا"، وإخراج تامر كرم.



وتابع محمد رمضان الاستعدادات والتجهيزات النهائية، حيث تم بناء مسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة، كما قامت فرقة استعراضية مكونة من عدد ضخم من الراقصين والراقصات بالتحضير والتدريب على أحدث الاستعراضات لمشاركة الفنان.



وقام بتصميم الرقصات والاستعراضات هادى عواضة، هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى التى يتم التحضير لها.



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة".

