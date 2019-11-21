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رياضة

اتحاد الثقافة الرياضية يكرم محمود الخطيب في يوم التسامح | صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:12 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ريهام بكير
منح الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة أشرف محمود، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، درع المهندس حسن صقر للتسامح.

ونظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، احتفالية خاصة باليوم العالمي للتسامح، أمس الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولم يتمكن محمود الخطيب من حضور الحفل، بسبب تواجده خارج البلاد في رحلة علاجية، حيث انهالت تصفيقات الحضور فور ذكر اسمه، ليصبح نجم الاحتفالية الأول رغم غيابه.

وتسلم محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، جائزة محمود الخطيب، حيث تمنى جميع الحضور الشفاء العاجل له.
اتحاد الثقافة الرياضية يكرم محمود الخطيب في يوم التسامح | صور
اتحاد الثقافة الرياضية يكرم محمود الخطيب في يوم التسامح | صور
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