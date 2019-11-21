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رياضة

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:17 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حالة وحيدة تنقذ نادي الزمالك من عدم التعرض لعقوبات الكاف بعد رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن تجمعه بنادي الترجي التونسي.

وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين الترجي بطل دوري الأبطال وبين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

قال المصدر ذاته إن نادي الزمالك يمكنه تجاوز عقوبات الكاف في حالة تقديم سبب قهري يمنعه من خوض اللقاء فى قطر مثل وجود حالة حرب فى البلد المستضيف أو الخشية على لاعبيه من خطر محدق بتلك الدولة.

وأضاف: الزمالك إذا ما تقدم بسبب قهرى إلى الكاف سيتم النظر فيه والأخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب عدم خوض اللقاء فى قطر، لافتا إلى أن المغرب رفض استضافة إحدى نسخ بطولة أمم إفريقيا استنادا إلى وجود مرض الإيبولا، وقام الكاف بتوقيع عقوبات عليها الأمر الذى حدا بالمغاربة اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية استنادا إلى وجود أسباب قهرية يخشى معها على اللاعبين وتم إيقاف أي نشاط رياضي بموجبها.

أشار إلى أن مباراة السوبر فى الأصل ملك الكاف وتخضع لكافة الأمور التنظيمية وقواعده التي يستلزم من طرفي المباراة احترامها مثل الأمور التسويقية وخلافه.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قال فى تصريحات له اليوم الخميس : لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض، كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي، أنا مستعد أن أخوض هذه المباراة في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن أخوض المباراة في قطر، حتى لو قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد الزمالك من البطولات الإفريقية سأشارك في البطولات العربية أفضل.
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