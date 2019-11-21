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تامر أمين يشن هجوما على تنظيم القاهرة السينمائي بسبب الكومبارسات .. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:24 م
تامر أمين
تامر أمين
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عبد الخالق صلاح
انتقد الإعلامي تامر أمين، حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضاف أمين خلال برنامج «آخر النهار»؛ المذاع على فضائية «النهار»، أن السجادة الحمراء يجب أن تكون ممشى النجوم وليس الكومبارسات ومساعدي الفنانين والمجهولين؛ مشيرا أنه يجب على رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وضع حد لفوضى دعوات حفلي الافتتاح والختام.

وقال أمين: «فيه ناس ما ينفعش يعدوا من على رصيف دار الأوبرا، ولكن نفاجأ بهم على السجادة الحمراء، وهذا يعد إهانة للمهرجان، لن أذكر أسماء حتى لا نعطيها قيمة أكبر من قيمتها».

وطالب أمين أن تكون دعوة المهرجان شخصية وليست عامة؛ لضمان عدم دخول إلا الفنان الذي يستحق السير على السجادة الحمراء.

واختتم أمين هجومه: «سويقة أم بلبل يجب التوقف للحفاظ على اسم وقيمة مهرجان القاهرة السينمائي».

يشار الى ان فعاليات حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، انطلقت مساء امس الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن فى مصر والعالم.
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