إجراءات رسمية استعدادا لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020

بدأت وزارة التربية والتعليم استعداداتها المبكرة للتجهيز لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 ، التي من المقرر أن تبدأ رسميا يوم السبت 16 مايو 2020 وفقا للخريطة الزمنية الرسمية التي اعتمدها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي 2019/2020.



فتحت وزارة التربية والتعليم باب الترشح لأعمال الامتحانات العامة للتعليم الفني بنوعياته المختلفة (التجاري ، والفندقي ، والزراعي ، والصناعي ) في وظائف رؤساء للجان السير و مراقبين أوائل لامتحانات الدبلومات الفنية.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لابد أن يكون هناك عددا من الشروط في المرشح وهي : ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 لسنة 2019 ، وألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الاسئلة .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيراعى أن تكون رشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل من فئات (الموجه العام ، الموجه الاول ، الموجه ، مدير الادارة ، مدير المرحلة ، مدير المدرسة ، كبير المعلمين ، معلم خبير ، معلم أول أ ، رئيس قسم ، وكيل أ ، وكيل قسم).



ويقوم جميع المرشحين بتحرير اقرار استمارة الموانع ، وتراجع البيانات والاختام بالادارة والمديرية مع صحيفة الاحوال.



وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة استيفاء استمارات الترشح وارسالها للوزارة في موعد اقصاه 8 ديسمبر 2019 ، وسيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام و موافاة الوزارة بإستمارات الموانع وصحيفة الأحوال.