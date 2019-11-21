تراجعت بنسبة 3.1%.. البورصة المصرية تخسر 14.2 مليار جنيه في أسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14094 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.1%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 0.63% مسجلا 547.4 نقطة.



سجل مؤشر s&p تراجعا بنحو 2.5% مغلقا الفترة عند مستوى 2072 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل انخفاضا بنحو 2.89 % مغلقا عند 16886 نقطة.. سجل مؤشر ايجي اكس 100 تراجعا بنحو 1.4 % مغلقا الفترة عند 1427 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 713.9 مليار جنيه مقابل 728.1 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 8.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 665 مليون ورقة منفذة على 85 الف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 716 مليون ورقة منفذة على 86 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 34.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.89% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 65.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 63.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2047.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 718.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.