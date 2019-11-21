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أخبار البلد

غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:17 م
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمود مطاوع
‎أكدت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ‎اقترب من انتهاء المشاورات مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد لافتا أن التعديل سوف يتم إجراؤه الأسبوع المقبل.

‎وتوقعت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التعديل سوف يشمل عددا من الوزارات الاقتصادية والخدمية لتحسين الاقتصاد المصري وتقديم خدمات للمواطنين.

وأضافت المصادر أن أول الراحلين عن الحكومة غادة والي وزيره التضامن الاجتماعي بعد اختيارها وكيلا لسكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر أن الجهات الرقابية تفحص ملفات المرشحين للحقائب الوزارية قبل التشكيل النهائي للحكومة.
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