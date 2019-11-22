أسعار الفائدة على الشهادات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي المصري

يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي المصري كالآتي:





أسعار العائد على الشهادات بالعملة الأجنبية



شهادة الأمان 3 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي 3.75 %

شهادة الأمان 3 سنوات ربع سنوي باليورو 1.25 %

شهادة العائد المقدم 3 سنوات بالدولار الأمريكي 3 %

شهادة العائد المقدم 3 سنوات باليورو 1 %

شهادة العائد المقدم 5 سنوات بالدولار الأمريكي 3.75 %

شهادة العائد المقدم 5 سنوات باليورو 1.25 %

شهادة أهل مصر 7 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي 5 %

متوسط أسعار شهادة كنزى نصف سنوي بالدولار الأمريكي 3.85 %

متوسط أسعار شهادة كنزى ربع سنوي بالدولار الأمريكي 3.75 %

شهادة أهل مصر 5 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي 4.5 %

شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الأمريكى 3.25 %

شهادة بلادى ثلاث سنوات بالدولار الأمريكى 4 %

شهادة بلادى خمس سنوات بالدولار الأمريكى 4.75%

شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الاسترالى 4.25 %

شهادة بلادي سنة واحدة باليورو 1.75 %

شهادة بلادى خمسة سنوات باليورو 2.25 %

شهادة بلادى سنة واحدة بالجنيه الاسترليني 1 %

شهادة بلادى ثلاث سنوات بالجنيه الاسترليني 1.25 %

شهادة بلادى خمسة سنوات بالجنيه الاسترليني 1.375 %