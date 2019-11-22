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اقتصاد

أسعار الفائدة على الشهادات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي المصري

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
أسعار الفائدة على
أسعار الفائدة على الشهادات بالعملة الأجنبية
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي المصري كالآتي:


أسعار العائد على الشهادات بالعملة الأجنبية

شهادة الأمان 3 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي 3.75 %
شهادة الأمان 3 سنوات ربع سنوي باليورو 1.25 %
شهادة العائد المقدم 3 سنوات بالدولار الأمريكي 3 %
شهادة العائد المقدم 3 سنوات باليورو 1 %
شهادة العائد المقدم 5 سنوات بالدولار الأمريكي 3.75 %
شهادة العائد المقدم 5 سنوات باليورو 1.25 %
شهادة أهل مصر 7 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي 5 %
متوسط أسعار شهادة كنزى نصف سنوي بالدولار الأمريكي 3.85 %
متوسط أسعار شهادة كنزى ربع سنوي بالدولار الأمريكي 3.75 %
شهادة أهل مصر 5 سنوات ربع سنوي بالدولار الأمريكي 4.5 %
شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الأمريكى 3.25 %
شهادة بلادى ثلاث سنوات بالدولار الأمريكى 4 %
شهادة بلادى خمس سنوات بالدولار الأمريكى 4.75%
شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الاسترالى 4.25 %
شهادة بلادي سنة واحدة باليورو 1.75 %
شهادة بلادى خمسة سنوات باليورو 2.25 %
شهادة بلادى سنة واحدة بالجنيه الاسترليني 1 %
شهادة بلادى ثلاث سنوات بالجنيه الاسترليني 1.25 %
شهادة بلادى خمسة سنوات بالجنيه الاسترليني 1.375 %
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