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اقتصاد

أسعار الفائدة على 17 شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:59 ص
أسعار الفائدة على
أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري والأوعية الادخارية بالجنيه المصري في البنك الأهلي المصري كالاتي:

أسعار العائد علي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري
1- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) شهرى 8.25 %
2- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) ربع سنوى 8.50 %
3- شهادات المجموعة "أ" ذات العائد التراكمي 10.75 %
4- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 11 %
5- الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي- ثلاث سنوات 13.25 %
6- شهادات المجموعة "ب"- لمدة ثلاث سنوات 12 %
7- شهادات ادخار البنك الاهلي المصري للشركات (3 سنوات ) نصف سنوي 8.75 %
8- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات 13 %
9- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير-ثلاث سنوات 12.50 %
10- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 12.50 %
11- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 13.75 %
12- شهادة امان المصريين 16 %
13- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات) سنوى 9 %
14- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد شهرى 7.75 %
15- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد ربع سنوى 8 %
16- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد نصف سنوى 8.25 %
17- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد سنوى 8.5 %
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