أسعار الفائدة على 17 شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري

يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري والأوعية الادخارية بالجنيه المصري في البنك الأهلي المصري كالاتي:



أسعار العائد علي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري

1- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) شهرى 8.25 %

2- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) ربع سنوى 8.50 %

3- شهادات المجموعة "أ" ذات العائد التراكمي 10.75 %

4- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 11 %

5- الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي- ثلاث سنوات 13.25 %

6- شهادات المجموعة "ب"- لمدة ثلاث سنوات 12 %

7- شهادات ادخار البنك الاهلي المصري للشركات (3 سنوات ) نصف سنوي 8.75 %

8- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات 13 %

9- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير-ثلاث سنوات 12.50 %

10- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 12.50 %

11- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 13.75 %

12- شهادة امان المصريين 16 %

13- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات) سنوى 9 %

14- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد شهرى 7.75 %

15- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد ربع سنوى 8 %

16- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد نصف سنوى 8.25 %

17- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد سنوى 8.5 %