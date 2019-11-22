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اقتصاد

8.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 8.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 665 مليون ورقة منفذة على 85 الف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 716 مليون ورقة منفذة على 86 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 34.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.89% خلال الأسبوع.
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